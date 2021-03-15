Vali Masatlı'dan yolcu otobüsü ve minibüslerde koronavirüs denetimi
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Vali Masatlı'dan yolcu otobüsü ve minibüslerde koronavirüs denetimi

15.03.2021 18:32 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:47
Vali Masatlı'dan yolcu otobüsü ve minibüslerde koronavirüs denetimi

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, yolcu otobüsü ve minibüslerde denetim yaparak vatandaşlardan korona virüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik tedbirlere uymalarını istedi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, yolcu otobüsü ve minibüslerde denetim yaparak vatandaşlardan korona virüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik tedbirlere uymalarını istedi.

Amasya Şehirler Arası Otobüs Terminali ve Künç Köprü ilçeler arası minibüs durağında temaslarda bulunarak vatandaşlarla görüşen Vali Masatlı, toplu taşıma araçlarının yapısı gereği yolcuların dar alanda bir arada bulunmaları sebebiyle tedbir ve kuralların asla göz ardı edilmeden tam olarak uygulanması gerektiği belirtti.

Pandemi tedbirleri değerlendirme toplantısına da başkanlık eden Mustafa Masatlı, "Son iki haftadır ilimizin de içinde yer aldığı Karadeniz Bölgesinde yüksek oranlarda vaka artışı yaşanmış ve Amasya yüksek riskli kategoride yer almıştır. İçişleri Bakanlığımızın gönderdiği genelge kapsamında 'Tematik Denetimler' yaparak haftanın her günü farklı sektörlere yönelik özel denetimler gerçekleştiriyoruz. Tüm ilçelerimizde ilgili birimlerimiz yoğun şekilde denetim yapıyorlar. Çevre illerden kaynaklanan riskleri düşürmek adına özel tedbirler alacağız. Camilerden yapılan anonslar bu sürece olumlu katkı sağladı. İlimiz genelinde bu uygulamaya devam ederek kamu kurumlarının amirleri ile meslek odaları ve esnaf odalarının da yer aldığı denetimlere aynı hassasiyetle devam edeceğiz" diye konuştu.

Aşılamada hedef nüfusun çok büyük oranda aşılandığına değinen Masatlı, "Sağlık altyapısı ve yatak doluluk oranları açısından bir sıkıntımız bulunmuyor. Bu sürece halkımızda destek vermeli. Özellikle ev ziyaretlerine ara verilmelidir. Bu süreçten en çok etkilenen esnafımızın mağduriyetini gidermek için halkımızdan duyarlı olmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Vali Masatlı'dan yolcu otobüsü ve minibüslerde koronavirüs denetimi
Vali Masatlı'dan yolcu otobüsü ve minibüslerde koronavirüs denetimi
Vali Masatlı'dan yolcu otobüsü ve minibüslerde koronavirüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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