Vali Masatlı'dan yaya geçidine 'kırmızı' boya
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Vali Masatlı'dan yaya geçidine 'kırmızı' boya

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vali Masatlı'dan yaya geçidine 'kırmızı' boya

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, yaya önceliğine dikkat çekilmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte yaya geçidinin bir şeridini eline aldığı fırçayla kırmızı renge boyadı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, yaya önceliğine dikkat çekilmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte yaya geçidinin bir şeridini eline aldığı fırçayla kırmızı renge boyadı.

Yaya önceliği konusunda toplumda farkındalığı en üst düzeye çıkarmak ve yaya önceliğine verilen önemi vurgulamak için yapılan ' Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliğine katılan Vali Masatlı, bu kırmızı çizginin yaya üstünlüğünü sürücülere daima hatırlatması amacını taşıdığını ifade etti.

Son yıllarda trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla birçok proje hayata geçirildiğini ve bu alanda önemli ölçüde başarılar elde edilerek yaşanan kazalarda can ve mal kayıplarında önemli ölçüde düşüşler yaşandığını hatırlatan Mustafa Masatlı, "Bu çalışmalar neticesinde 2019 yılında ülkemiz genelindeki yaya ölümlerinde yaklaşık yüzde 30'luk bir oranda azalma olmuştur" dedi.

Yapılan tüm bu çalışmaların yayaların trafikte güvenle seyahati ve bazı ihlaleler sebebiyle yaşanan can kayıpların engellemek için olduğuna değinen Masatlı, "Amasya halkı zaten geçmişten günümüze kültürü ve yaşam biçimi ile hayatın her alanında olduğu gibi, trafikte de nezaket kuralları dahilinde hareket etmektedir" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Emniyet Müdürü Fahri Bulut, il yöneticileri ve öğrenciler de yer aldı. - AMASYA

Vali Masatlı'dan yaya geçidine 'kırmızı' boya
Vali Masatlı'dan yaya geçidine 'kırmızı' boya
Vali Masatlı'dan yaya geçidine 'kırmızı' boya
Vali Masatlı'dan yaya geçidine 'kırmızı' boya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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