Vali Masatlı'dan Taşova'da inceleme
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Vali Masatlı'dan Taşova'da inceleme

Vali Masatlı'dan Taşova'da inceleme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Taşova ilçe merkezi ve köylerinde bir dizi incelemelerde bulundu.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Taşova ilçe merkezi ve köylerinde bir dizi incelemelerde bulundu.

Esençay ve Boraboy köylerinde bir araya geldiği vatandaşların talep ile isteklerini dinleyen Vali Masatlı, köylerin hepsine hizmet ulaştırmak için gereken çalışmaların yapıldığını söyledi.

Geçtiğimiz aylarda hizmete giren Esençay Jandarma Karakolu'nu da ziyaret eden Mustafa Masatlı, güvenlik tedbirlerine yönelik bilgiler aldı.

Amasya Taşova Karma Organize Sanayi alanında bulunan 73 hektar maliye hazinesine ait taşınmazların OSB'ye bedelsiz devri için imzaların atıldığı programa da katılan Masatlı, ziyaret ettiği pazar yeri esnaflarından aşılarını yaptırmalarını istedi. Ardından şehit aileleri ve dezavantajlı vatandaşları da ziyaret etti.

İncelemede AK Parti Amasya Milletvekili M Levent Karahocagil, Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk de yer aldı. - AMASYA

Vali Masatlı'dan Taşova'da inceleme
Vali Masatlı'dan Taşova'da inceleme
Vali Masatlı'dan Taşova'da inceleme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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