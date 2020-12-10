Vali Masatlı'dan minibüs ve otobüs duraklarına koronavirüs denetimi

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin minibüs ve otobüs duraklarında denetim yaptı, sürücü ile yolcuları tedbirler konusunda duyarlı olmaya çağırdı.