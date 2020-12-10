Vali Masatlı'dan minibüs ve otobüs duraklarına koronavirüs denetimi
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Vali Masatlı'dan minibüs ve otobüs duraklarına koronavirüs denetimi

10.12.2020 09:44 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:49
Vali Masatlı'dan minibüs ve otobüs duraklarına koronavirüs denetimi

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin minibüs ve otobüs duraklarında denetim yaptı, sürücü ile yolcuları tedbirler konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin minibüs ve otobüs duraklarında denetim yaptı, sürücü ile yolcuları tedbirler konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

Virüsün özellikle kapalı ortamlarda yayıldığına dikkat çeken Vali Masatlı, bu ortamlarda tedbirlerden asla taviz verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Denetimlerde İl Emniyet Müdür Vekili Ramazan Coşkun ile İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz de yer aldı. - AMASYA

Vali Masatlı'dan minibüs ve otobüs duraklarına koronavirüs denetimi
Vali Masatlı'dan minibüs ve otobüs duraklarına koronavirüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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