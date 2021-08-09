Vali Masatlı'dan köy yollarındaki asfalt çalışmalarına takip
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Vali Masatlı'dan köy yollarındaki asfalt çalışmalarına takip

Vali Masatlı'dan köy yollarındaki asfalt çalışmalarına takip
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya İl Özel İdaresi ekiplerinin Merzifon'un Yakup ve Çamlıca köylerinde gerçekleştirdiği yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya İl Özel İdaresi ekiplerinin Merzifon'un Yakup ve Çamlıca köylerinde gerçekleştirdiği yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmaların durumuyla ilgili bilgiler alan Vali Masatlı, "Köylerimizdeki vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek adına ilimizin dört bir yanındaki köylerimizin yollarını devletimizin imkanlarını en verimli şekilde kullanarak yeniliyoruz" dedi.

2021 yılında Amasya İl Özel İdaresi tarafından 205 kilometre sathi asfalt kaplama yol yapılmasının hedeflendiğine değinen Mustafa Masatlı, "Şu ana kadar 60 kilometre yolun yapımı tamamlanmıştır. Ayrıca yine 2021 yılında 300 kilometre olarak hedeflediğimiz stabilize yolun yaklaşık 210 kilometresi tamamlanmıştır" diye konuştu.

Çalışmaların hayırlı olmasını temenni eden Masatlı, "Bu hizmetlerin gerçekleşmesi için bizlere imkan sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye Amasya halkı adına teşekkürlerimi sunuyor, İl Özel İdaresi ekiplerine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İncelemede AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ve Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale de yer aldı. - AMASYA

Vali Masatlı'dan köy yollarındaki asfalt çalışmalarına takip
Vali Masatlı'dan köy yollarındaki asfalt çalışmalarına takip

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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