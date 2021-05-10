Vali Masatlı'dan engelli bireylere ziyaret
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Vali Masatlı'dan engelli bireylere ziyaret

Vali Masatlı'dan engelli bireylere ziyaret
Anadolu Ajansı / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı, Engelliler Haftası dolayısıyla engelli derneklerine ve engelli bireylere ziyaretlerde bulundu.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı, Engelliler Haftası dolayısıyla engelli derneklerine ve engelli bireylere ziyaretlerde bulundu.

Vali Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin, engelli vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşıladığını ve daima yanlarında olduğunu söyledi.

Ülkelerin sağlık, eğitim ve ekonomik göstergelerinde engelli nüfusun yaşam düzeyi ve engelli nüfusa sunulan hizmetlerin kalitesinin önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Masatlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki hükümetlerimiz reform niteliğindeki yasal düzenlemeler ve projelerle engellilerin bakımı, sağlığı, eğitimi, istihdamı ve toplumsal hayata katılımını kolaylaştıracak önemli çalışmalara imza atmıştır. Devletimizin yanı sıra sivil toplum örgütleri ve tüm vatandaşlarımız da bu çalışmalara, insanımıza ve toplumumuza gösterilen saygının bir ifadesi olarak gereken desteği vermelidir."

Masatlı'ya ziyaretlerinde, Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırlangıç ve diğer yetkililer eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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