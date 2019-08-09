Vali Masatlı'dan bayram öncesi trafik denetimi

09.08.2019 20:59

Ardahan'da, Kurban Bayramı dolayısıyla yollarda yaşanan trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla Vali Mustafa Masatlı'nın katılımı ile polis ve jandarma ekiplerince drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerince, Ardahan-Artvin ve Ardahan-Göle kara yollarındaki uygulama noktalarında yapılan denetimlerde sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

Ekiplerce emniyet kemeri takıp takmadıkları denetlenen sürücülere, araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları ve hız limitine uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Uygulamaya katılan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı da beraberindeki İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Özdem ile ekiplerce durdurulan araçlardaki yolculara ve çocuklara çikolata ikram etti.

Sürücülere kural ihlalleri konusunda da tavsiyelerde bulunan Masatlı, ayrıca çocuklara, ebeveynlerinin kural ihlallerini takip etmeleri amacıyla sürücü seyahat karnesi verdi.

Vali Masatlı, Ardahan-Göle noktasındaki denetimlerde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün başlanan uygulamanın Kurban Bayramı boyunca süreceğini belirerek, amaçlarının bayram yoğunluğunda gerekli trafik tedbirlerini sağlamak olduğunu söyledi.

Denetimlerin, vatandaşın daha rahat ve huzurlu seyahat yapması için devam edeceğini vurgulayan Masatlı, şunları kaydetti:

"Gerek jandarmamız, gerekse emniyet müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, ana güzergahlarımızda olası kazaların önlenmesi için bütün tedbirleri aldı. Bayram süresince trafik kazalarını önlemek için tedbirlerimiz artarak devam edecek. Bugün burada seyahat eden vatandaşlarımıza iyi bayramlar dileyerek, onlara trafikte daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunduk. Bütün vatandaşlarımıza kazasız belasız iyi bayramlar diliyoruz. Amacımız vatandaşımızın huzurlu, mutlu ve güvenli bir bayram geçirmesidir. Bu manada her tür tedbir alındı."

Denetleme defterini de imzalayan Masatlı, başta emniyet ve jandarma olmak üzere uygulamada emeği geçenlere de teşekkür etti.

Kaynak: AA