Vali Masatlı'dan ayağı kesilen futbolcu Eren'e moral ziyareti - Haberler
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Vali Masatlı'dan ayağı kesilen futbolcu Eren'e moral ziyareti

Vali Masatlı'dan ayağı kesilen futbolcu Eren'e moral ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, lokomotif çarpması sonucu ayağı kesilen genç futbolcu Eren Bulut'a moral ziyaretinde bulundu.

SAMSUN (İHA) - Amasya Valisi Mustafa Masatlı, lokomotif çarpması sonucu ayağı kesilen genç futbolcu Eren Bulut'a moral ziyaretinde bulundu.

14 Ocak'ta Amasya Tren Garı yakınında rayların bulunduğu alandan karşıya geçmeye çalışırken yaşanan talihsiz kaza sonrası Samsun'daki hastanede ameliyat edilerek sağ ayağı kesilen 15 yaşındaki Eren Bulut, tedavisi sonrası memleketine döndü.

Evinde istirahat eden Bulut ile görüşüp durumu hakkında bilgi alan Vali Masatlı, çok sevdiği futboldan kopmak istemediğini belirten gence şifalar diledi.

Amasya İl Özel İdaresi Spor Kulübü antrenörü Levent Hırçın, sporcusuna moral veren Masatlı'ya teşekkür etti. - AMASYA

Vali Masatlı'dan ayağı kesilen futbolcu Eren'e moral ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Mustafa Masatlı, Amasya, Samsun, Ocak, Yerel, Haber

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