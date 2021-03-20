Vali Masatlı böyle uyardı: "Bana bir şey olmaz demeyin"

Korona virüs (Kovid-19) risk haritasında kırmızı listede bulunan Amasya'da vali Mustafa Masatlı, işyerlerini ziyaret ederek tedbirleri denetledi. "Bana bir şey olmaz" düşüncesiyle sergilenen tutum ve davranışların olumsuz sonuçlarını tüm halkın göğüslemek durumunda kaldığını vurguladı.

Esnaf ile vatandaşlardan temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymayı sürdürmelerini isteyen Vali Masatlı, verilen onca çaba ve fedakarlığın boşa gitmemesi için herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesini istedi.

Denetlemede İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut da yer aldı. Tedbirler kapsamında polis ekipleri vatandaşlara yönelik Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimlerini de sürdürdü. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı