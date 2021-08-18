Vali Masatlı: "Bir ve beraber olduğumuzu tüm dünyaya göstermeliyiz"
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Vali Masatlı: "Bir ve beraber olduğumuzu tüm dünyaya göstermeliyiz"

Vali Masatlı: 'Bir ve beraber olduğumuzu tüm dünyaya göstermeliyiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Birçok afeti yaşadığımız şu acı günlerde sergileyeceğimiz ortak duruşla bir ve beraber olduğumuzu tüm dünyaya göstermeliyiz" dedi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Birçok afeti yaşadığımız şu acı günlerde sergileyeceğimiz ortak duruşla bir ve beraber olduğumuzu tüm dünyaya göstermeliyiz" dedi.

Büyük Amasya Otelinde Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında ülkenin içinde bulunduğu şartlar nedeniyle en çok ihtiyaç duyulan değerlerin birlik ve beraberlik olduğunu belirten Vali Masatlı, "Muharrem ayı da bu duyguları en yoğun yaşadığımız dönemlerdendir. Bu iklimi iyi değerlendirmeli birçok afeti yaşadığımız şu acı günlerde sergileyeceğimiz ortak duruş ile bir ve beraber olduğumuzu tüm dünyaya göstermeliyiz" diye konuştu.

İslam inancı ile Anadolu irfanı ve medeniyetinin her zaman sevgi, saygı, dayanışma ve paylaşmayı öğütlemekte olduğuna değinen Masatlı, "Mevlana'dan Yunus'a, Hacı Bektaş'tan Pir Sultan'a yüzyıllar boyu irfan nefesi olan büyüklerimiz de bizlere daima bunu hatırlatmışlardır. Onların öğretilerini nesiller boyu yaşatmak ve Anadolu'nun canlarına aktarmak bizlerin de en önemli görevlerinden olmalıdır. Gönüllerimizi birbirimize açmalı, mazluma yardım eli uzatmalı, barış ve kardeşlik içinde yaşamalıyız. Ülkemize karşı ayrıştırma ve ötekileştirilmeye yönelik hiçbir şeye fırsat vermemeliyiz" şeklinde konuştu.

AK Parti Amasya milletvekilleri M. Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer ile Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın da yer aldığı program yapılan duanın ardından sona erdi. - AMASYA

Vali Masatlı: 'Bir ve beraber olduğumuzu tüm dünyaya göstermeliyiz'
Vali Masatlı: 'Bir ve beraber olduğumuzu tüm dünyaya göstermeliyiz'
Vali Masatlı: 'Bir ve beraber olduğumuzu tüm dünyaya göstermeliyiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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