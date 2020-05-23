Vali Masatlı, alınan tedbirleri denetledi
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Vali Masatlı, alınan tedbirleri denetledi

Vali Masatlı, alınan tedbirleri denetledi Ardahan'da cadde ve sokaklar yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hayalet şehre dönüştü.

23.05.2020 17:48 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:53

Vali Masatlı, alınan tedbirleri denetledi

ARDAHAN - Ardahan'da cadde ve sokaklar yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hayalet şehre dönüştü.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü olması dolayısıyla Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, tedbirleri yerinde denetledi. Masatlı, İl Emniyet Müdürü Ünsal Halay ve diğer yetkililerle birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının tedbirlerinin yoğunlaştığı Kongre Caddesi, Ardahan-Artvin yolu ile Ardahan-Kars yolu kavşaklarını ziyaret etti. Burada görevlilerle selamlaşan Masatlı, alınan tedbirlerin vatandaşın sağlığı ve güvenliği için olduğunu, bu nedenle tedbirlerde görev alanlara teşekkür etti.

Vali Masatlı, yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününü il genelinde sorunsuz geçirdiklerini söyledi.

Tedbirlerin ve uygulamaların salgınla baş etmek için alındığını vurgulayan Masatlı, "şunları kaydetti:

"İlimizde birçok karar alındı. Biz yerelde uygulamacılar olarak bunu bir taraftan organize ediyoruz, denetliyoruz, en iyi şekilde nasıl sonuç alabiliriz bunun hesabını yapıyoruz. Pandemi kurulu başta olmak üzere ilgili kişi ve kurullarla da görüş alış verişi içindeyiz. Alınan tedbirler doğrultusunda gösterilen gayret ve çabalarımızın tamamı vatandaşımızın sağlığı için."

Vali Masatlı, alınan tedbirleri denetledi

Kaynak: İHA

Manşet

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