Vali Mantı Kırmızı Düdükle Tatilcileri Uyardı

Bingöl Valisi Ali Mantı, İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" uygulaması kapsamında sürücüleri kırmızı düdükle ile uyardı.

Bingöl Elazığ yolu Bingöl Asri Mezarlığı önündeki polis uygulama noktasında durdurulan sürücüleri uyaran Vali Mantı, çocuklara tişort, şapka ve kırmızı düdük dağıttı.

Mantı, burada yaptığı açıklamada, her bayramda olduğu gibi İçişleri Bakanlığınca trafik kazalarının azaltılması amacıyla çeşitli uygulamalar yaptığını hatırlattı.

Kurban Bayramı öncesi kırmızı düdük projesinin uygulamaya konduğunu aktaran Mantı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kırmızı düdük projesiyle amacımız trafik kazlarını azaltmak, çocuklarımıza duyarlılık kazandırmaktır. Çocuklarımız hassas, anne ve babalar çocuklarımızın dediğini daha iyi yapar, onların hassasiyetine dikkat eder. Dolayısıyla bakanlığımız bu durumu gözönüne alarak kırmızı düdük projesini başlattı."

Mantı, her yıl ülkede ciddi trafik kazaları meydana geldiğini, kazalarda ciddi can ve mal kayıplarının yaşandığını ifade ederek, son yıllarda İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere diğer bakanlıkların aldığı tedbirlerle trafik kazalarında ciddi bir azalma meydan geldiği belirtti.

Trafik kazalarının azalmasında İçişler Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün, jandarmanın ve diğer kurumların çok ciddi payları bulunduğunu dile getiren Mantı, "Yolcularımız, vatandaşlarımız bayram münasebetiyle uzun yollardan yorgun geliyorlar. Değişik noktalarda durdurup uyararak kazaların daha azaltılması veya hiç kaza olmaması için ülkemiz, devletimizi ve bakanlığımız olarak her türlü tedbiri almış bulunmaktayız. Bu minvalde Bingöl'de de değişik noktalarda uygulamalarımız devam ediyor. Bu projeyi başlatan İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, jandarmamıza, tüm birimlerimize, polislerimize, askerlerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Mantı, bütün vatandaşların bayramını kutlayarak, durdurulan sürücüleri kırmızı düdükle uyardı.