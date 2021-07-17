Vali Makas: "Yolların kralı yoktur, kuralı vardır"

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda sürücülere de uyarıda bulunarak, "Yolların kralı yoktur, kuralı vardır sözünü aklımızdan çıkarmadan trafik kurallarına riayet ederek ve sabırlı davranarak araçlarımızı kullanmalıyız" dedi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda sürücülere de uyarıda bulunarak, "Yolların kralı yoktur, kuralı vardır sözünü aklımızdan çıkarmadan trafik kurallarına riayet ederek ve sabırlı davranarak araçlarımızı kullanmalıyız" dedi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Kurban Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin en güzel hasletlerinden olan yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma ruhunun ortaya konulduğu bir Kurban Bayramı'na daha erişmenin hep birlikte mutluluğunu yaşıyoruz.

Milli birlik ve beraberliğimiz açısından müstesna bir yeri olan ve milletimizin ortak sevinçleri arasında bulunan dini bayramlarımız sevgi, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının paylaşıldığı önemli günlerdir.

Manevi duyguların çağlayıp coştuğu bu önemli günlerde kadirşinas hemşehrilerimizin; kimsesizlerin, mazlumların, yardıma muhtaç yaşlıların, yetim ve öksüzlerin gönüllerini alarak, onlara maddi ve manevi desteklerini esirgemeyeceklerine, şehitlerimizin yakınları ile gazilerimiz ve ailelerini ziyaret ederek, onlara, hiçbir zaman yalnız olmadıklarını hissettireceklerine canı gönülden inanıyorum.

Bayramları her zaman coşkuyla kutlayan bir millet olarak, inanıyorum ki bu bayramı da hep beraber, coşkuyla, sevinçle kutlayacağız. Birbirimizin acılarını paylaştığımız gibi, sevinçlerini ve mutluluklarını da paylaşacağız.

Bayram sevincimize gölge düşürmemek ve yürekleri yakmamak için hep birlikte hem trafik kurallarına hem de pandemi kurallarına uyma konusunda daha dikkatli ve daha sorumlu davranmalıyız.

Korona virüs salgınıyla mücadelede bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımların heba olmaması için temizlik, maske ve mesafe kuralları başta olmak üzere alınan tüm tedbirlere titizlikle uymalıyız. 'Yolların kralı yoktur, kuralı vardır' sözünü aklımızdan çıkarmadan trafik kurallarına riayet ederek ve sabırlı davranarak araçlarımızı kullanmalıyız. Vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarca gerekli tedbirler alınmış olup, bayram süresince görevi başında olan bütün güvenlik, sağlık, zabıta ve itfaiye personeli başta olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; tüm Erzincanlı hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, tüm vatandaşlarımızın sevdikleri ile birlikte huzur ve esenlik içerisinde güzel bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı