Vali Makas'tan, Türk Kızılay'ına ziyaret
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Vali Makas'tan, Türk Kızılay'ına ziyaret

09.12.2020 07:58 | Son Güncelleme: 09.12.2020 08:02
Vali Makas'tan, Türk Kızılay'ına ziyaret

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Türk Kızılay'ının kentte faaliyet gösterdiği tesislerde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Türk Kızılay'ının kentte faaliyet gösterdiği tesislerde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Mehmet Makas, Kızılay Erzincan Şube Başkanı Burak Mumcu ile birlikte İlk olarak Kızılay Koordinasyon Merkezi'ne giderek, Türk Kızılay'ı Afet Koordinasyon Merkezi Erzincan Çadır Üretim Tesisinde incelemelerde bulundu. Vali Makas, yanmaz kumaştan dikilen iki odalı çadırların üretimlerini inceleyerek çadır stokları hakkında bilgi aldıktan sonra çalışanlara kolaylıklar diledi.

Ardından Erzincan Kızılay Mineralli Su İşletme Tesisinde incelemelerde bulunan Vali Makas, Fabrika Müdürü Muammer Tutuş'tan bilgi aldı. Son teknolojiyle donatılan tesiste üretilen maden suyunun iç pazarda satışının yanı sıra 48 ülkeye de ihraç edildiği belirtildi.

Tesislerde ki üretimi yakından inceleyen Vali Mehmet Makas, çalışanlara kolaylıklar dileyerek, Kızılay Erzincan Şube Başkanı Burak Mumcu ve Fabrika Müdürü Muammer Tutuş'a başarılar diledi. - ERZİNCAN

Vali Makas'tan, Türk Kızılay'ına ziyaret
Vali Makas'tan, Türk Kızılay'ına ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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