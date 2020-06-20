Vali Makas'tan Babalar Günü mesajı
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Vali Makas'tan Babalar Günü mesajı

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Babalar Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Makas'tan Babalar Günü mesajı
20.06.2020 08:15 | Son Güncelleme: 20.06.2020 08:21

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Babalar Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Mehmet Makas mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Evin direği diye nitelendirdiğimiz, vefakarlığın, diğergamlığın, sevginin timsali olan babalar, kaç yaşında olursak olalım desteğiyle ayakta durmamızda, öğütleriyle yolumuzu aydınlatmamızda en değerli insanlar olarak hayatta yeri doldurulamaz bir yerde bulunmaktadır.

Babalarımızın sözleri düşüncelerimize zemin, fiillerimize mihenk olmuştur her zaman. Doğduğumuz yere baba ocağı dememiz, onlarla muhabbeti olan insanları baba dostu diye kucaklamamız, bizi koruyan, yardımımıza koşan, gözeten devletimize devlet baba yakıştırmasında bulunmamız, kadim kültürümüzün babalara verdiği değerin bir tezahürüdür.

Oğlunu şehit veren babaların vakur duruşu, çocuklarının eğitimi için gece gündüz çalışan babaların emekleri olduğu müddetçe aziz milletimizin her türlü badirenin üstesinden geleceğine, kutlu yürüyüşünü sürdüreceğine inancımız tamdır.

Babalarımızın değerini bilip onlara sevgimizi ve hürmetimizi her zaman göstermeliyiz. Hayırlı evlatlar olarak babalarımızı el üstünde tutup ulu çınarlara hak ettikleri değeri vermeliyiz.

Bu hissiyatla ebediyete irtihal etmiş babaları rahmetle yad ediyorum. Tüm babaların Babalar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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