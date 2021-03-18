Vali Makas: "Şehit aileleri bizim baş tacımızdır"
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Vali Makas: "Şehit aileleri bizim baş tacımızdır"

18.03.2021 14:52 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:21
Vali Makas:

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü münasebetiyle Erzincan Valisi Mehmet Makas ve beraberinde ki il protokolü Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneğini ziyaret etti.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü münasebetiyle Erzincan Valisi Mehmet Makas ve beraberinde ki il protokolü Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneğini ziyaret etti.

Erzincan Valisi Mehmet Makas ve beraberinde ki il protokolünü dernek binasında ağırlayan Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin ile bir süre sohbet etti. Başkan Zengin, dernek hakkında ve dernek tarafından yapılan çalışmalar hakkında Erzincan Valisi Mehmet Makas'a ve beraberinde ki protokol mensuplarına bilgiler verdi.

Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin, "Tüm Erzincanlı şehitlerimizi ve aileleri için çalışmalar başlattık. Bizler bu ülkenin gerçek sahipleriyiz. Biz ayakta duracağız. Tüm ailelerimizin yanında olacağız" dedi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas'da, konuşmasında "Şehit ailelerimiz bizim baş tacımız. Biz her zaman yanlarında olduk. Bundan sonrada olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ERZİNCAN

Vali Makas: 'Şehit aileleri bizim baş tacımızdır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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