Vali Makas, Mertekli ve Çağlayan yol kontrol noktalarını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu
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Vali Makas, Mertekli ve Çağlayan yol kontrol noktalarını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Mertekli ve Çağlayan yol kontrol noktalarını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Vali Makas, Mertekli ve Çağlayan yol kontrol noktalarını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu
21.06.2020 07:57 | Son Güncelleme: 21.06.2020 08:09

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Mertekli ve Çağlayan yol kontrol noktalarını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Valiler Kararnamesi ile İstanbul Zeytinburnu Kaymakamlığı'ndan Erzincan Valiliğine atanan ve geçtiğimiz Perşembe günü göreve başlayan Vali Mehmet Makas, kentteki gezi ve incelemelerini sürdürüyor.

"Masa başında olan bürokrat değil de inşallah sahada olan, milletin derdiyle dertlenen bir vizyon bir anlayışla yürümeyi planlıyoruz" diyen Vali Makas'ın, göreve başladıktan itibaren sahada daha çok olduğu gözlendi.

Erzincan'da hafta sonunu gezi ve ziyaretlere ayıran Vali Makas, Mertekli ve Çağlayan yol kontrol noktalarını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Vali Makas, daha sonra sağanak nedeniyle taşan Kurt Deresi'nin bulunduğu bölgeye giderek, burada Erzincan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ve DSİ'ye ait ekiplerin yürütmüş olduğu çalışmaları yerinde inceledi. Mertekli Regülatörünü ve İl Özel İdare Konkasör tesislerinde de incelemelerde bulunan Vali Makas, merkeze bağlı Uluköy, Ergan, Heybeli ve Çatalarmut köylerini de ziyaret ederek, köy sakinlerinin istek ve taleplerini dinledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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