Vali Makas, köylerde incelemelerde bulundu
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Vali Makas, köylerde incelemelerde bulundu

Vali Makas, köylerde incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan Valisi Mehmet Makas, merkeze bağlı Elmaköy, Yeşilçat ve Çatalarmut köylerinde incelemelerde bulundu.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, merkeze bağlı Elmaköy, Yeşilçat ve Çatalarmut köylerinde incelemelerde bulundu.

İlgili kurum yetkililerinin de eşlik ettiği ziyarette; köy muhtarları ve köy sakinleri ile görüşen Vali Makas, yapılan altyapı, üstyapı ve sosyal tesis çalışmalarını değerlendirerek, devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Gittiği köylerde vatandaşların talep ve isteklerini de dinleyen Valimiz Mehmet Makas, köylerde ihtiyaç duyulan yatırımların devam edeceğini söyledi. - ERZİNCAN

Vali Makas, köylerde incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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