Vali Makas: "Kandiller, sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı, manevi dünyamızın aydınlandığı özel günlerdendir"

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Valisi Mehmet Makas, üç aylar ve Regaib Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Vali Mehmet Makas mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Sevgili Peygamberimizin 'Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a kavuştur' şeklinde dua ederek, önemine işaret ettiği rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olan üç ayların manevi iklimine girmiş bulunuyoruz. 3 Şubat Perşembe gününü 4 Şubat Cuma gününe bağlayan gecede, manevi iklime girişimizin habercisi olan Regaib Kandilini idrak edeceğiz. Regaib, kelime anlamı olarak arzulanan, talep edilen şey anlamındadır. Müslümanların en büyük arzusu Allah'ın rızasını kazanmak ve Allah'ın rahmetine ulaşmaktır. Allah'ın rızasını kazanmak için bu önemli gecede samimi bir kalple Yüce Yaradan'a ellerimizi açıp, O'na yöneleceğiz.

Kandiller, sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı, manevi dünyamızın aydınlandığı özel günlerdendir. Manevi dünyamızın bereket iklimi olan bu kutlu zamanlar, mübarek gün ve geceler, kendimizle yüzleşmek ve bir hayat muhasebesi yapmak için önemli bir fırsattır.

İçinde bulunduğumuz bu mübarek gün ve gecelerdeki manevi havayı fırsat bilerek aramızdaki çekişmeleri, kin ve kırgınlıkları sonlandırarak, birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerimizin yeniden yeşermesine gayret göstermeliyiz. Ülkemizin ve insanlığın barış ve huzuru için canları pahasına gece gündüz mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimize dualarımızla destek olmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle, kıymetli hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaib Kandilini tebrik ediyorum" - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı - Yerel