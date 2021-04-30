Vali Makas, güvenlik noktalarında denetimde bulundu
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Vali Makas, güvenlik noktalarında denetimde bulundu

Vali Makas, güvenlik noktalarında denetimde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan Valisi Mehmet Makas, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk saatlerinde denetim noktalarını gezdi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk saatlerinde denetim noktalarını gezdi.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında tam kapanma kararının ardından salgınla mücadele kapsamında Erzincan'da yürütülen denetimler yoğunlaştırılmış bir şekilde devam ediyor. İl merkezi ve ilçelerde birçok noktada güvenlik kuvvetlerince denetimler gerçekleştiriliyor.

Vali Mehmet Makas, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı ilk akşam Refahiye ilçesinde ve il merkezinde ki uygulama noktalarında incelemelerde bulundu.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle birçok noktada uygulama yapan ekipleri ziyaret eden Vali Makas, yürütülen denetim faaliyetlerinin etkinliğini kontrol ederek, ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi. Sokağa çıkma yasağı süresince denetim faaliyetlerinin aralıksız olarak devam edeceğini belirten Vali Makas, tüm vatandaşlarımızın kurallara titizlikle uymalarını ve belirlenmiş olan zorunlu durumlar dışında dışarı çıkılmamasını belirterek, kurallara uymayan vatandaşlara gerekli cezai işlemlerin uygulanacağını söyledi. - ERZİNCAN

Vali Makas, güvenlik noktalarında denetimde bulundu
Vali Makas, güvenlik noktalarında denetimde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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