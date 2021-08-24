Vali Makas, dünya üçüncüsü olan güreşçiyi tebrik etti
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Vali Makas, dünya üçüncüsü olan güreşçiyi tebrik etti

Vali Makas, dünya üçüncüsü olan güreşçiyi tebrik etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yaşayan Ahıska Türklerinden Milli güreşçi Elvira Kamaloğlu Rusya'da düzenlenen 2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda 57 kiloda Dünya 3'üncüsü oldu.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yaşayan Ahıska Türklerinden Milli güreşçi Elvira Kamaloğlu Rusya'da düzenlenen 2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda 57 kiloda Dünya 3'üncüsü oldu.

Milli sporcu Elvira Kamaloğlu, beraberinde Antrenörü Habip Halepli, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Fatih Çöpür, Vali Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler.

Başarısından dolayı milli sporcu Elvira Kamaloğlu'nu tebrik eden Vali Makas, sporcunun antrenörünü ve ailesini de ayrıca tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ERZİNCAN

Vali Makas, dünya üçüncüsü olan güreşçiyi tebrik etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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