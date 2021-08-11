Vali Makas, aşevinde incelemelerde bulundu
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Vali Makas, aşevinde incelemelerde bulundu

Vali Makas, aşevinde incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan Valisi Mehmet Makas, SYDV ve Türk Kızılayı Erzincan Şubesi işbirliğiyle oluşturulan aşevini ziyaret etti.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, SYDV ve Türk Kızılayı Erzincan Şubesi işbirliğiyle oluşturulan aşevini ziyaret etti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Türk Kızılayı Erzincan Şubesi işbirliğiyle oluşturulan ve kentteki ihtiyaçlı vatandaşlar için her gün 300 kişilik sıcak yemeğin hazırlandığı aşevinde incelemelerde bulunan Vali Makas, aşevini ve yemeklerin hazırlanma sürecini yerinde inceleyerek, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Mehmet Makas'a ziyareti sırasında Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Remzi Sarıgöl ve Türk Kızılayı Erzincan Şube Başkanı Burak Mumcu'da eşlik etti. - ERZİNCAN

Vali Makas, aşevinde incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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