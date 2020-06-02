Vali Mahmut Demirtaş, STK temsilcileriyle bir araya geldi
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Vali Mahmut Demirtaş, STK temsilcileriyle bir araya geldi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, normalleşme planı kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Vali Mahmut Demirtaş, STK temsilcileriyle bir araya geldi
02.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:22

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, normalleşme planı kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Çukurova Kalkınma Ajansında gerçekleştirilen toplantıda, Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz, bu süreçte il genelinde yapılan denetimlerle ilgili bilgi verdi.

Vali Yardımcısı Zafer Öz'ün sunum yaptığı toplantı, Vali Demirtaş'ın il genelinde yapılan ve yapılması gereken çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Adana'da ilk vakanın 13 Mart'ta görüldüğünü ve sürecin çok hızlı ilerlediğini belirten Demirtaş, ilk günden itibaren il genelinde tüm kurumlarla iş birliği halinde olduklarını ve çalışmaları koordineli ve disiplinli bir şekilde yürüttüklerini kaydetti.

Sürecin başından itibaren özverili çalışmalarından dolayı başta tüm sağlık personeli olmak üzere tüm personele teşekkür eden Vali Demirtaş, vatandaşın sağlığı için yoğun mesai harcadıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kontrollü normalleşme planı kapsamında alınan tüm kararları büyük bir titizlikle uygulayacaklarını dile getiren Vali Demirtaş, henüz tehlikenin bitmediğini ve çalışmaları aynı kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

Vali Demirtaş, kurallara uymayan kişi ve kurumlar hakkında gerekli cezai yaptırımların uygulanacağını da belirtti.

Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 0-18 yaş grubundakiler ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların kurallara uymayı sürdürmelerinin çok büyük önem arz ettiğine dikkati çeken Demirtaş, dışarıya çıkan tüm vatandaşlardan maske takmasını, fiziki mesafe kuralına dikkat etmesini ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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