Vali Mahmut Demirtaş, kaymakamlarla bir araya geldi

14.10.2019 12:06

Vali Mahmut Demirtaş, kamu hizmetlerinin vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılaması gerektiğini belirterek kaymakamlardan bu hususa dikkat etmelerini istedi.



Vali Demirtaş, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısının ardından ilçelerin genel durumunu ve ilçelerde gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirmek amacıyla kaymakamlarla bir araya geldi. Toplantıda, ilçelerde güvenliği sağlamaya yönelik yapılan çalışmalar ile ilçelere gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar hakkında Vali Demirtaş'a bilgiler verildi.



Aldığı bilgiler doğrultusunda değerlendirmelerde bulunan Vali Demirtaş, ilçelerde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek tüm kamu hizmetlerinin vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılaması gerektiğini belirterek kaymakamlardan bu hususa dikkat edilmesini istedi.



Tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla daima iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Vali Demirtaş, yaptıkları çalışmalar için kaymakamlara teşekkür etti.



Toplantı, gündem değerlendirmesinin yapılması ve fikir alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi. - ADANA

Kaynak: İHA