Vali Mahmut Çuhadar ve il protokolünden şehit ailelerine bayram ziyareti
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Vali Mahmut Çuhadar ve il protokolünden şehit ailelerine bayram ziyareti

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kurban Bayramı dolayısıyla ülkemizin birliği ve bütünlüğü ile aziz milletimizin huzur ve güveni için şehadet makamına erişen kahraman şehitlerimizin aileleri ile gazileri evlerinde ziyaret etti.

Vali Mahmut Çuhadar ve il protokolünden şehit ailelerine bayram ziyareti
30.07.2020 18:00 | Son Güncelleme: 30.07.2020 18:04

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kurban Bayramı dolayısıyla ülkemizin birliği ve bütünlüğü ile aziz milletimizin huzur ve güveni için şehadet makamına erişen kahraman şehitlerimizin aileleri ile gazileri evlerinde ziyaret etti.

Şehit ailelerini ve gazileri ziyaret sırasında Vali Mahmut Çuhadar'a Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi eşlik etti.

Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, ziyaret programı kapsamında ilk olarak 2007 yılında Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında vatani görevini yaparken Dağlıca bölgesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Piyade Er Abdurrahman Doğan'ın Çemberlitaş Köyündeki ailesini ziyaret ederek bayramını kutladı.

Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette, Vali Mahmut Çuhadar ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Şehit Abdurrahman Doğan'ın ailesi ile sohbet ederek bayramını kutladı.

Buradaki ziyaretin ardından protokol üyeleri, geçtiğimiz Haziran ayında Kuzey Irak'ta terör örgütlerine yönelik sürdürülen Pençe-Kaplan harekatında teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Piyade Teğmen Yunus Gül'ün ailesini ziyaret ederek bayramını tebrik etti.

Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığındaki heyet, daha sonra 2016 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hendek olaylarında yaralanarak Gazi olan Özel Harekat Polisi Mehmet Beğen'i evinde ziyaret etti.

İl protokolünün şehit aileleri ve gazilere gerçekleştirdiği Bayram ziyaretinin son durağı 2000 yılında 6. Motorize Piyade Alay Komutanlığı emrinde vatani görevini ifa ederken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Piyade Er Bahri Çetin'in ailesi oldu.

Gerçekleşen ziyaretlerde Vali Mahmut Çuhadar, şehit ailelerine çiçek takdim ederken, şehitlerimizin kıymetli emanetleri olan çocuklarına da oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

Şehit aileleriyle sohbet ederek yakın ilgi gösteren Vali Mahmut Çuhadar, "Şehitlerimizin geride kalan anne, baba eş ve çocukları ile kardeşleri milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleridir. Aziz vatan toprakları şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Kurban Bayramı dolayısıyla vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin kabristanı ile şehit ailelerimizi ve gazilerimizi evlerinde ziyaret ettik. Millet olarak bu topraklar üzerinde özgürce yaşamamızı sağlayan, vatanı ve milleti uğruna fedakarlıkların en büyüğünü yapmış olan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kıymetli şehit ailelerimizin ve Adıyamanlı hemşehrimizin Mübarek Kurban Bayramını en kalbi duygularla kutluyorum" diye konuştu.

Şehit aileleri ise Vali Mahmut Çuhadar ve il protokolünün ziyaretinden duydukları mutluluğu ifade ederek teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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