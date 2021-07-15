Adıyaman'da 15 Temmuz etkinlikleri

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin 5'inci yıl etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açılırken, gaziler evlerinde ziyaret edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin 5'inci yıl etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açılırken, gaziler evlerinde ziyaret edildi.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle Adıyaman'da 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşların ve o geceyi anlatan fotoğrafların yer aldığı resim sergisi Demokrasi Parkında açıldı.

Fotoğraf sergisinin açılışına Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, bazı kurum amirleri, Siyasi Parti Başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Açılış sonrası sergiyi gezen Vali Mahmut Çuhadar, 15 Temmuz darbe gecesi milletin destansı direnişini konu alan bütün fotoğrafları yakından inceledi.

Sergiyi gezdikten sonra bir açıklama yapan Vali Mahmut Çuhadar, "15 Temmuz'un beşinci yıldönümü etkinliklerini şehitlerimiz için okunan mevlidi şerif ve şehitlik ziyareti ile başladık. Ülkemizin bekasına, birlik ve bütünlüğü ile kardeşliğine ve bağımsızlığına kastedilen bu hain darbe girişimini hiçbir zaman unutmadık unutmayacağız. Bu fotoğraf sergisi de bu farkındalığı oluşturmak için düzenlenmiş, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. O gece şehadete koşarak giden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve beraberindekiler, 15 Temmuz gazileri Ömer Ünlü ve Durmuş Çelikbilek'i evinde ziyaret etti.

Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, ilk olarak 15 Temmuz 2016'daki ihanet girişimi sırasında İstanbul Harbiye'deki TRT binası önünde darbecilerin açtığı ateş sonucu bir parmağını kaybederek yaralanan 15 Temmuz Gazisi Ömer Ünlü'yü evinde ziyaret etti.

Vali Çuhadar, 15 Temmuz Gazisi Ömer Ünlü ve ailesiyle sohbet ederek, gösterdiği cesaret ve kahramanlık için teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Buradaki ziyaretin ardından Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindekiler, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde darbecilerin açtığı ateş sonucu sol bacağından yaralanan 15 Temmuz Gazisi Durmuş Çelikbilek'i ziyaret etti.

Vali Çuhadar, 15 Temmuz Gazisi Durmuş Çelikbilek'le sohbet ederek o gece gösterdiği cesaret ve kahramanlık için teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Vali Çuhadar, gazilerin çocuklarıyla da yakından ilgilenerek oyuncak hediye etti. 15 Temmuz Gazileri Ömer Ünlü ve Durmuş Çelikbilek Vali Mahmut Çuhadar ve il protokolünün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek o karanlık gecede yaşanılanları anlattı.

Gösterdikleri cesaret ve kahramanlıktan dolayı 15 Temmuz Gazileri Ömer Ünlü ve Durmuş Çelikbilek'e teşekkür eden Vali Mahmut Çuhadar, "FETÖ'nun hain işgal girişimi sırasında gözünü kırpmadan, cesaretle tank, top ve tüfeğin karşısında canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Siz gazilerimize de şükranlarımızı sunuyorum. Sizlerin şahsında tüm gazilerimize gösterdikleri fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyorum. Gösterdiğiniz cesaret ve kahramanlıktan dolayı devlet ve millet olarak sizlere minnettarız" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı