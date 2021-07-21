Vali Mahmut Çuhadar, uygulama noktalarını ziyaret etti
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Vali Mahmut Çuhadar, uygulama noktalarını ziyaret etti

Vali Mahmut Çuhadar, uygulama noktalarını ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kurban Bayramı dolayısıyla yol kontrol ve uygulama noktalarını ziyaret ederek jandarma ve polisin bayramını kutladı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kurban Bayramı dolayısıyla yol kontrol ve uygulama noktalarını ziyaret ederek jandarma ve polisin bayramını kutladı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt'un eşlik ettiği ziyaretlerde ilk olarak Şanlıurfa-Adıyaman yolu üzerindeki Akpınar köyü yol kontrol ve uygulama noktasını ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, burada görev yapan jandarma personelinin bayramını kutlayarak, bayram süresince alınan trafik tedbirlerini yerinde inceledi.

Daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Adıyaman-Gölbaşı Karayolu üzerinde bulunan yol kontrol ve uygulama noktasına geçen Vali Mahmut Çuhadar, burada görevli polislerin bayramını kutladı.

Vali Çuhadar, Kurban Bayramı dolayısıyla oluşabilecek olaylar ve trafik kazalarının önüne geçmek için güvenlik görevlileri tarafından Adıyaman-Gölbaşı yolunda yapılan denetimde sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadıkları ve yapılan yol kontrol ve denetim faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Durdurulan araçlarda vatandaşların bayramını kutlayıp, kolonya ve şeker ikram eden Vali Çuhadar, sürücülere trafik kullarına uyulması konusunda dikkatli ve tedbirli olmalarını isteyip hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu.

Vatandaşların bayram sevincinin acı ve hüzne dönüşmemesi için bayram süresince emniyet ve jandarma ekiplerinin il genelinde geceli gündüzlü denetimlere devam edeceğini kaydeden Vali Mahmut Çuhadar, "Güvenlik mensuplarımızca alınan tüm tedbirler ve gerçekleştirilen uygulamalar vatandaşlarımızın Kurban Bayramını sağlık ve huzur içinde geçirmeleri içindir. Sürücülerin ve yolcuların gidecekleri yerlere sağlıkla ulaşmaları, sevdikleriyle birlikte huzurlu bir bayram geçirmeleri için emniyet ve jandarma personelimiz bayram öncesi ve sonrası sıkı bir şekilde hem trafik kurallarını denetliyor, hem de vatandaşlarımıza bilgilendirmelerde bulunuyor. Uygulama noktalarında görev yapan jandarma ve polis ekiplerimiz görevlerini büyük bir hassasiyet ve titizlikle yerine getirmektedir. Kurban Bayramı dolayısıyla ilimizin her noktasında fedakarca ve sabırla görev yapan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, kendilerine ve ailelerine hayırlı bayramlar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Vali Mahmut Çuhadar, uygulama noktalarını ziyaret etti
Vali Mahmut Çuhadar, uygulama noktalarını ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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