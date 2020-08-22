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Vali Mahmut Çuhadar spor tesislerini inceledi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kamu kurumlarını ziyaret ederek faaliyet ve çalışmaları hakkında brifing almaya devam ediyor.

Vali Mahmut Çuhadar spor tesislerini inceledi
22.08.2020 19:01 | Son Güncelleme: 22.08.2020 19:05

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kamu kurumlarını ziyaret ederek faaliyet ve çalışmaları hakkında brifing almaya devam ediyor.

Hafta içerisindeki yoğun çalışma temposunun ardından hafta sonu da hız kesmeden ve mesai kavramı gözetmeden çalışmalarına devam eden Vali Mahmut Çuhadar, kurum ziyaretleri kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü ziyarete ederek, kurumun tesislerinde incelemelerde bulundu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne gelişinde Vali Mahmut Çuhadar'ı İl Müdürü Fikret Keleş ve şube müdürleri karşıladı.

Karşılama sonrası Vali Mahmut Çuhadar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'ten Adıyaman'daki spor tesislerinin mevcut durumu, faaliyet gösterilen spor branşları, il genelindeki spor kulübü ve sporcu sayısı, sosyal, kültürel ve sportif yatırımlar, gençlik merkezinin gençlere dönük yaptığı faaliyetler ile yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı.

Brifing sonrası Vali Mahmut Çuhadar, şehrin dört bir tarafındaki spor tesislerini gezerek, tesislerin mevcut durumu ile yapılması planlanan yatırımlar hakkında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'ten bilgi aldı.

Spor tesislerindeki incelemeleri kapsamında Adıyaman Gençlik Merkezini de ziyaret ederek sportif ve sosyal çalışmaları yerinde gören Vali Mahmut Çuhadar, Gençlik Merkezi bünyesinde açılan çeşitli kurslar ile atölyelerde eğitim gören öğrenci ve sporcularla bir araya gelerek sohbet etti.

Spor tesislerindeki incelemelerinin ardından bir açıklama yapan Vali Mahmut Çuhadar "İstikbalimizin teminatı gençlerimizin ve halkımızın her alanda kişisel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla devlet olarak bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Şehrimizin dört bir tarafından gençlerimiz için spor tesisleri yapılmış ve bu yatırımlar inşallah artarak da devam edecektir. Tüm bu yatırımlar Adıyamanlı gençlerimizin modern bir ortamda spor yapabilmesine imkan sağlamak içindir. Çünkü gençlerimizin sağlıklı bir şekilde yetişmeleri ancak sporla mümkündür. Spor, insan yaşamının ekmek ve su gibi vazgeçilmez bir parçasıdır" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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