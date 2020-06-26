Vali Mahmut Çuhadar, şehidin baba ocağında
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Vali Mahmut Çuhadar, şehidin baba ocağında

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Pençe-Kaplan operasyonunda çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Teğmen Yunus Gül'ün Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesinde ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Vali Mahmut Çuhadar, şehidin baba ocağında
26.06.2020 18:32 | Son Güncelleme: 26.06.2020 19:01

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Pençe-Kaplan operasyonunda çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Teğmen Yunus Gül'ün Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesinde ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut'la birlikte acılı aileyi ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, şehidin babası Ali Gül ve şehidin kardeşlerine başsağlığı ve sabır dileyip acılarını paylaştı.

Şehit ailesini ziyarette, Müftülük görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak, aziz vatanımızın birlik ve beraberliği, kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü uğruna şehadet mertebesine ulaşan Şehit Piyade Teğmen Yunus Gül ve tüm şehitler için dua edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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