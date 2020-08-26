Vali Mahmut Çuhadar pandemi süreci çalışmaları ile ilgili bilgi aldı
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Vali Mahmut Çuhadar pandemi süreci çalışmaları ile ilgili bilgi aldı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kamu kurum ve kuruluşlarına gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, pandemi sürecinde il genelinde yürütülen faaliyet ve çalışmalar ile sağlık yatırımları hakkında brifing aldı.

Vali Mahmut Çuhadar pandemi süreci çalışmaları ile ilgili bilgi aldı
26.08.2020 17:38 | Son Güncelleme: 26.08.2020 17:41

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kamu kurum ve kuruluşlarına gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, pandemi sürecinde il genelinde yürütülen faaliyet ve çalışmalar ile sağlık yatırımları hakkında brifing aldı.

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne gelişinde Vali Mahmut Çuhadar'ı İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz, müdür yardımcıları ve şube müdürleri karşıladı.

Karşılama sonrası Vali Mahmut Çuhadar, kurumun toplantı salonuna geçerek İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz'den il genelindeki hastane ve aile sağlığı merkezi sayısı, hastanelerdeki mevcut durum, uzman doktor ve personel sayısı, devam eden yatırımların son durumu ile tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan kurallar, güncel vakalar, il genelinde Covıd-19 nedeniyle hastanelerde tedavisi devam eden hastaların tedavi süreçleri, alınan tedbir ve önlemlerle faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yaptıkları sunumdan dolayı İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz'e teşekkür eden Vali Mahmut Çuhadar, "Özellikle devam eden pandemi sürecinde salgınla mücadelenin ön cephesinde yer alarak mesai mefhumu gözetmeden gösterdikleri fedakar çalışmalardan dolayı tüm sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyor, Adıyaman halkı adına hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Toplum sağlığı için bu kadar fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımızın emeklerinin heba olmaması için değerli hemşehrilerimizden de ricamız, maske, mesafe ve hijyen kurallarına her zamankinden daha fazla özen göstermeleridir" diye konuştu.

Brifing sonrası Vali Mahmut Çuhadar, toplum ve ruh sağlığı merkezi başta olmak üzere Sağlık Müdürlüğünün diğer birimlerini gezerek incelemelerde bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Manşet

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