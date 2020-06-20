Vali Mahmut Çuhadar kamu yatırımlarını inceledi
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Vali Mahmut Çuhadar kamu yatırımlarını inceledi

Göreve yeni başlayan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, mesaisinin ikinci gününde İl Özel İdaresinin yatırım programında yer alan kamu yatırımını yerinde inceledi.

Vali Mahmut Çuhadar kamu yatırımlarını inceledi
20.06.2020 13:41 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:01

Göreve yeni başlayan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, mesaisinin ikinci gününde İl Özel İdaresinin yatırım programında yer alan kamu yatırımını yerinde inceledi.

Vali Mahmut Çuhadar'a incelemeleri sırasında İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık eşlik etti. Yeni Hükümet Konağı ve İl Özel İdaresi Hizmet Binası inşaatı ile incelemelerine başlayan Vali Mahmut Çuhadar, yapım çalışmaları devam eden binanın vaziyet planı ve kat planını büyük bir titizlikle inceleyerek, binanın geldiği son aşama hakkında İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve yüklenici firma yetkilisinden bilgi aldı.

Buradaki incelemelerinin ardından Vali Mahmut Çuhadar, tarihi ve kültürel mirasın korunup yaşatılması amacıyla Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi tarafından geçtiğimiz Ocak ayında yeniden inşa ve restorasyon çalışmalarına başlanılan Tarihi Tuz Hanında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Mahmut Çuhadar daha sonra, Karadağ Orman Mevkiinde inşa edilen 220 yataklı Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelini gezerek binanın son durumu hakkında bilgi aldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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