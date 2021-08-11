Vali Mahmut Çuhadar, Genç Mucitleri Ödüllendirdi
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Vali Mahmut Çuhadar, Genç Mucitleri Ödüllendirdi

Vali Mahmut Çuhadar, Genç Mucitleri Ödüllendirdi
Habermetre - Haberler | Toplum

Kutup Araştırma Projeleri yarışmasında Adıyaman Ticaret Meslek Lisesi öğrencileri tarafından tasarlanan "Kutup Kaşifi Biruni" isimli Robot TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmayla Türkiye birincisi oldu.

Kutup Araştırma Projeleri yarışmasında Adıyaman Ticaret Meslek Lisesi öğrencileri tarafından tasarlanan "Kutup Kaşifi Biruni" isimli Robot TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmayla Türkiye birincisi oldu.

Vali Mahmut Çuhadar, tasarladıkları proje ile Türkiye 1. olan Adıyaman Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini tabletle ödüllendirdi.

Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen'de hazır bulundu.

5-7 Temmuz 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilen TÜBİTAK 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması final sergisinde, Adıyaman Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Fiziki Bilimler alanında tasarladıkları "Kutup Kaşifi Biruni" isimli robot proje ile Türkiye birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini Valilik Makamında ağırlayan Vali Mahmut Çuhadar, öğrencilerin tasarladıkları "Kutup Kaşifi Biruni" isimli Robotla ilgili öğrencilerden bilgi aldı.

TÜBİTAK yarışmasında Türkiye birincisi olan öğrencileri tebrik ederek emeği geçenlere teşekkür eden Vali Mahmut Çuhadar, "Lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri Antarktika ve Arktik bölgelerde kutup bilimleri konusunda çalışmalar yapmaya teşvik etmek, kutup bilimleri alanında araştırmalar yapmaya yönlendirilen öğrencilerin bu alanda yapacakları nitelikli çalışmalarla ülkemizin gelecekte uluslararası bilimsel çevrelerde önde gelen ülkelerden biri haline gelmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri" yarışmasında Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulumuz öğrencileri tasarladıkları robotla Türkiye 1. olmuştur. TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü ve TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) koordinasyonunda ülkemizde ilk kez lise öğrencileri odaklı kutup bilimleri konusunda 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri yarışması adıyla düzenlenen organizasyona, Beşeri Bilimler, Canlı Bilimleri, Fiziki Bilimler ve Yer Bilimleri olmak üzere 4 ana alanda ve 14 tematik alanda lise öğrencileri tarafından hazırlanan araştırma projeleri katılmıştır. İlimizi gururlandıran bu başarılarından dolayı öğrencilerimizi ve okul yönetimini canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum"dedi.

Vali Mahmut Çuhadar daha sonra, gösterdikleri başarıdan dolayı Adıyaman Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini tabletle ödüllendirdi.

Kaynak: Habermetre

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