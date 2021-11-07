Vali Mahmut Çuhadar'dan Yaralı Uzman Çavuş Hakan Çakmak'a Ziyaret

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik icra edilen Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde görev dönüşü olumsuz hava koşullarının da etkisiyle kayalıklardan düşerek kendi silahının ateşlemesiyle ayak tarak kemiğinden yaralanan Adıyamanlı Piyade Uzman Çavuş Hakan Çakmak, memleketi Adıyaman'a getirildi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, GATA'daki 1 aylık tedavisinin ardından memleketi Adıyaman'a getirilen Piyade Uzman Çavuş Hakan Çakmak'ı Tut ilçesine bağlı Akçatepe Köyündeki baba evinde ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Vali Mahmut Çuhadar'a Tut Kaymakamı Erkut Pamuk eşlik etti.

Vali Mahmut Çuhadar, Piyade Uzman Çavuş Hakan Çakmak ve ailesiyle sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletip, acil şifalar diledi.

Pençe-Yıldırım Harekatı Gazisi Piyade Uzman Çavuş Hakan Çakmak ve ailesi ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Mahmut Çuhadar'a teşekkür etti.

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