Vali Mahmut Çuhadar'dan Türk Kızılaya kan bağışı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türk Kızılaya kan bağışı yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Kızılay Adıyaman Şubesi tarafından yeni Hükümet Konağı girişinde stant kuruldu.

Standa gelen Vali Çuhadar'ı Türk Kızılay Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Murat Bulut karşıladı.

Bir hafta sürecek kan bağış kampanyası ile ilgili Bulut'tan bilgi alan Vali Çuhadar, kamu kurum ve kuruluşlarının personeli ile tüm vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti.

Türk Kızılay'a kan bağışı yapan Çuhadar, "Kızılay'ın düzenlediği kan bağış kampanyasına bizler de katıldık. Sağlığı yerinde olan bütün Adıyamanlı hemşehrilerimi bu iyilik hareketinin bir parçası olmaya ve Valiliğimizin girişinde açılan ünitede kan vermeye davet ediyorum. Verdiğimiz kan belki kendimizin, belki sevdiklerimizin, belki de bir insanın hayatının kurtarılmasına vesile olacak. Bağışların en büyüğü insan hayatını kurtarmak ve bu iş için kan bağışı yapmaktır." ifadelerini kullandı.

Bulut, kan bağışında bulunan Vali Çuhadar'a verdiği destek için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz