Vali Mahmut Çuhadar'dan emniyet müdürlüğüne ziyaret
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Vali Mahmut Çuhadar'dan emniyet müdürlüğüne ziyaret

Adıyaman'daki görevine başlayan Vali Mahmut Çuhadar, bir yandan hayırlı olsun ziyaretlerini kabul ederken, bir yandan da kentin sorun ve beklentilerini yerinde görüp tespit etmek ve bu sorunlara çözüm üretmek amacıyla kurumlardan brifing almaya başladı.

Vali Mahmut Çuhadar'dan emniyet müdürlüğüne ziyaret
09.07.2020 14:31 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:45

Adıyaman'daki görevine başlayan Vali Mahmut Çuhadar, bir yandan hayırlı olsun ziyaretlerini kabul ederken, bir yandan da kentin sorun ve beklentilerini yerinde görüp tespit etmek ve bu sorunlara çözüm üretmek amacıyla kurumlardan brifing almaya başladı.

İl emniyet müdürlüğünü ziyaret ederek kurumlar bazında ilk brifingini alan Vali Mahmut Çuhadar'ı emniyet müdürlüğü bahçesinde İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, müdür yardımcıları ve personel karşıladı. Karşılama sonrası emniyet şeref defterini imzalayan Vali Mahmut Çuhadar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'le bir süre sohbet ettikten sonra toplantı salonuna geçerek, Adıyaman'ın genel genel asayiş durumu, il ve ilçelerde icra edilen faaliyetler ile personel, araç ve gereç durumu hakkında detaylı bir brifing aldı. Brifing sonunda emniyet mensuplarına teşekkür eden ve çalışmalarında başarılar dileyen Vali Çuhadar, huzur ve hoşgörü kenti Adıyaman'da toplumun huzur ve güvenliğinin her şeyin üzerinde olduğunu söyledi.

Brifing sonrası emniyet müdürlüğüne bağlı şube müdürlüklerini de gezerek incelemelerde bulunan Vali Mahmut Çuhadar, personele çalışmalarında başarılar diledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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