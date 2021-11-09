Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman OSB'deki Sanayi Tesislerini İnceledi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, ekonominin lokomotifi görevini üstlenen Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren sanayi tesislerini gezdi.

Vali Mahmut Çuhadar, Çalışma ve İşkurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya ile birlikte Adıyaman'da yapılan yatırımları yerinde görmek ve organize sanayide mevcut durumu analiz etmek amacıyla Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmeleri gezerek incelemelerde bulundu.

Vali Çuhadar, Adıyaman OSB'de faaliyet gösteren ve ilin ekonomisi başta olmak üzere istihdam ve sosyal yapısına katma değer sağlayan sanayi tesislerinden Gelişim Tekstil, Liva Tekstil ve Çiftçi Tekstili ziyaret ederek, işletmelerin ürettiği ürünlerin kalitesi ve üretim aşamaları hakkında bilgiler aldı.

OSB'deki incelemelerinin ardından bir açıklama yapan Vali Mahmut Çuhadar, " Bugün Adıyaman'ımıza üretim ve istihdam sağlayarak katkıda bulunan sanayi tesislerimizi ziyaret ederek ilimize katma değer sağlayan müteşebbislerimizle ve çalışanlarımızla bir araya geldik. Ekonominin lokomotifi görevini üstlenen Organize Sanayi Bölgemizde farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımız var. Son teknoloji üretim imkanlarıyla donatılmış bu tesislerin varlığı bizleri gururlandırıyor. Bu işletmelerimizin yaptıkları yatırım ve üretimler ilimiz ekonomisine ve istihdamına ciddi katkılar sunuyor. İlimizde üreten, aş, iş ve istihdam sağlayarak ülkemizin ve ilimizin kalkınmasına katkı sunan bütün sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Daha güzel bir Adıyaman için bizlerde ilin yöneticileri olarak Adıyaman'da istihdamın ve yatırımların artırılması için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Yatırım açısından Adıyaman'ın birçok avantajı bulunmaktadır. İlimize yatırım yapmak isteyen bütün müteşebbislerimize kapımızda gönlümüzde açıktır"dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet