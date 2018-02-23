Vali, Kurban Kesilirken Çocuğun Gözünü Kapattı

ERZURUM Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görevli 20 kişilik tim, Suriye'nin Afrin kentinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için törenle bölgeye uğurlandı. Törene katılan Vali Seyfettin Azizoğlu, kurban kesimi sırasında elleriyle, Afrin'e giden polislerden birinin çocuğu olan 8 yaşındaki Yağız'ın gözlerini kapattı.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde dün saat 09.30'da düzenlenen uğurlama törenine Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, polisler, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Duaların edildiği ve konuşmaların yapıldığı törende sıra kurban kesimine geldi. Tören alanına getirilen 3 koyun dualar eşliğinde kasaplar tarafından kesildi. Kurban kesimi sırasında Vali Seyfettin Azizoğlu, travma yaşayabileceğini düşünerek tören alanındaki tek çocuk olan Afrin yolcusu polis memurunun birinin oğlu Yağız'ın gözlerini kapattı. Ancak küçük Yağız, Vali Azizoğlu'nun elini itekleyerek kesime bakmak istedi. Vali Azizoğlu bu kez de elini çocuğun boynuna atarak başını başka bir yöne çevirdi.

- Erzurum