Vali Küçük, İhh Marmara Afet Koordinasyon Merkezini Ziyaret Etti

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından yapımı tamamlanan İHH Marmara Afet Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.



Yapının tamamını inceleyen Küçük'e, proje hakkında brifing verildi.



Merkezin Türkiye'de sivil toplum kuruluşu bazında hayata geçirilen ilk ve tek proje olduğunu kaydeden İHH Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan, "İnşallah ümidimiz o ki diğer kurumlarla birlikte bu çoğalır. Neticede bu çalışmalar insanlığa hizmet edecek. Bundan sonra amacımız içeriği iyi doldurarak güzel hizmetlere imza atmak." diye konuştu.



Vali Küçük, projenin özenilerek yapıldığını ve profesyonel bir iş çıkartıldığını kaydederek, "Ruh amatör, heyecan var, şevk var. Özenilerek yapılmış, ortaya çıkan iş profesyonel. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.