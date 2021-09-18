Vali koşuda soluk soluğa kalınca bitiş noktasında espriyi patlattı- 7. Frig Ultra Maratonu'na Afyonkarahisar'da başladı - Haberler
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Vali koşuda soluk soluğa kalınca bitiş noktasında espriyi patlattı- 7. Frig Ultra Maratonu'na Afyonkarahisar'da başladı

İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan - Haberler | Yerel

- Vali koşuda soluk soluğa kalınca bitiş noktasında espriyi patlattı 7. Frig Ultra Maratonu'na Afyonkarahisar'da başladı Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 7.

- Vali koşuda soluk soluğa kalınca bitiş noktasında espriyi patlattı

7. Frig Ultra Maratonu'na Afyonkarahisar'da başladı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 7. Frig Ultra Maratonu'na katılan Vali Gökmen Çiçek, temsili olarak koşmasına rağmen soluk soluğa kalınca yarışın bitiş noktasında '6 kilometre koştum, inanmayan kameralara baksın' esprisi ile organizasyona damgasını vurdu.

Afyonkarahisar her yıl olduğu gibi bu yıl da Frig Ultra Maratonu katılımcılarına ev sahipliği yaptı. Afyonkarahisar Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen 7.Frig Ultra Maratonu'na 7 ülke ve 32 şehirden toplamda 800 sporcu katıldı. Yarış Frig Vadisi'nin kalbi olarak nitelendirilen İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde yapıldı. Yarışma 6K Aşk Vadisi Koşusu, 12K Gizemli Frigya Koşusu, 22K Göynüş Kral Yolu Koşusu ve 54K Frig Ultra olmak üzere dört farklı kategoride yapıldı.

Yarışmada beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte yaklaşık 500 metrelik temsili koşu yapan Vali Gökmen Çiçek ise finiş noktasına vardığında yaptığı espri ile adeta organizasyona damgasını vurdu. Koşu bitiminde soluk soluğa kalan Vali Çiçek, kendisine basın mensupları tarafından mikrofonlar uzatılınca '6 kilometre koştum, inanmayanlar kameralara baksın' cevabını verdi. Vali Çiçek'in bu cevabı herkesi kahkahalara boğdu.

Etkinliğin akşam saatlerinde kategorilerdeki 1.,2. ve 3.'lerin belirlenmesi ile sona erecek.

Vali koşuda soluk soluğa kalınca bitiş noktasında espriyi patlattı- 7. Frig Ultra Maratonu'na Afyonkarahisar'da başladı

Vali koşuda soluk soluğa kalınca bitiş noktasında espriyi patlattı- 7. Frig Ultra Maratonu'na Afyonkarahisar'da başladı

Vali koşuda soluk soluğa kalınca bitiş noktasında espriyi patlattı- 7. Frig Ultra Maratonu'na Afyonkarahisar'da başladı

Vali koşuda soluk soluğa kalınca bitiş noktasında espriyi patlattı- 7. Frig Ultra Maratonu'na Afyonkarahisar'da başladı
İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Vali koşuda soluk soluğa kalınca bitiş noktasında espriyi patlattı- 7. Frig Ultra Maratonu'na Afyonkarahisar'da başladı - Haberler
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