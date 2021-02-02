Vali Köşger: "Yarın sabaha kadar yağışlar ara ara devam edecek, tedbirli olmakta fayda var"
02.02.2021 17:32 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:39
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in incelemelerde bulunması Köşger'in açıklamaları Sel sularının içerisindeki araç AFAD ekiplerinin çalışması İZMİR - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle incelemelerde bulunduğu Menderes ilçesinde açıklamalarda bulurdu.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in incelemelerde bulunması
Köşger'in açıklamaları
Sel sularının içerisindeki araç
AFAD ekiplerinin çalışması
İZMİR - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle incelemelerde bulunduğu Menderes ilçesinde açıklamalarda bulurdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez