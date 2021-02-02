Vali Köşger: "Yarın sabaha kadar yağışlar ara ara devam edecek, tedbirli olmakta fayda var"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Vali Köşger: "Yarın sabaha kadar yağışlar ara ara devam edecek, tedbirli olmakta fayda var"

02.02.2021 17:32 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:39

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in incelemelerde bulunması Köşger'in açıklamaları Sel sularının içerisindeki araç AFAD ekiplerinin çalışması İZMİR - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle incelemelerde bulunduğu Menderes ilçesinde açıklamalarda bulurdu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in incelemelerde bulunması

Köşger'in açıklamaları

Sel sularının içerisindeki araç

AFAD ekiplerinin çalışması

İZMİR - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle incelemelerde bulunduğu Menderes ilçesinde açıklamalarda bulurdu.

Vali Köşger: 'Yarın sabaha kadar yağışlar ara ara devam edecek, tedbirli olmakta fayda var'
Vali Köşger: 'Yarın sabaha kadar yağışlar ara ara devam edecek, tedbirli olmakta fayda var'
Vali Köşger: 'Yarın sabaha kadar yağışlar ara ara devam edecek, tedbirli olmakta fayda var'
Vali Köşger: 'Yarın sabaha kadar yağışlar ara ara devam edecek, tedbirli olmakta fayda var'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ali Sunal Guy Ritchie Yıldız Tilbe Defne Samyeli
Spor Fatih Terim İlhan Cavcav Aykut Kocaman Ferdi Kadıoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Sel Darbe İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vali Köşger: "Yarın sabaha kadar yağışlar ara ara devam edecek, tedbirli olmakta fayda var" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 17:39:14. #1.15#
title