Vali Köşger vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı okudu
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Vali Köşger vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı okudu

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve eşi Fatma Köşger, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle vatandaşlarla birlikte bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

30.08.2020 22:18 | Son Güncelleme: 30.08.2020 22:24

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve eşi Fatma Köşger, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle vatandaşlarla birlikte bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

Valilik tarafından düzenlenen etkinlikte Vali Köşger ve eşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ellerindeki Türk bayraklarıyla saat 21.00'de valilik konutunun balkonuna çıktı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okuyan Köşger çiftine, İzmirliler de Karantina Meydanı'nda ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Vali Yavuz Selim Köşger, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kentte göreve başladıktan sonra ilk milli bayramını kutlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İzmir'de Kovid-19'a rağmen çok güzel bir 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlandığını belirten Köşger, "Törenlerimiz Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Daha sonra Kadifekale Şehitliği'mizi ziyaret ettik. Orada da vatandaşlarımız coşkuyla katıldılar. Bizim balkonumuzdan katıldığımız, İzmirlilerin ise meydanlardan parklardan, balkonlarından katıldıkları coşkulu bir bayram kutlaması yaşadık." dedi.

Köşger, İzmirlilerin milli duygularının oldukça yüksek olduğunu, buna kendisinin de şahitlik ettiğini ifade etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Bayramı ve diğer bayramların vatandaşların ortak değerleri olduğunu dile getiren Köşger, şunları kaydetti:

"İstiklal Savaşı'nda bu millet yokluklar içinde, sıkıntılar içinde uzun yıllar süren savaşlar sonucunda yorgun, bitkin ve ekonomik olarak da güçsüzleşmiş bir millet olmasına rağmen adeta küllerinden yeniden doğarcasına ciddi bir şahlanış gerçekleştirdi. Tüm millet dünyaya örnek oldu. Emperyalist devletlerinin yenilebileceğini tüm dünyaya göstermiş oldu. Dolayısıyla Türk İstiklal Savaşı, dünyadaki tüm mazlum, ezilmiş milletlere de örnek teşkil etti. 30 Ağustos bu anlamda çok önemli bir gün. Bugün de aynı şartlar farklı şekilde tecelli ediyor biliyorsunuz. Doğu Akdeniz'de başta olmak üzere ülkemize yönelik müstevlilerin emelleri bitmiş değil. Bugün de birlik ve beraberlik günü. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasına katılan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum."

Vali Köşger vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı okudu

Kaynak: AA

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