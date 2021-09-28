Vali Köşger, TEKNOFEST'te ödül kazanan İzmirli öğrencileri tebrik etti

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te derece giren öğrenciler için tebrik mesajı yayımladı.

Vali Köşger, mesajında, TEKNOFEST'e katılan gençlerin İzmir'in gururu olduğunu belirtti.

İzmir'deki okullarda eğitim gören öğrencilerin 3 Türkiye birinciliği, 2 Türkiye ikinciliği, 1 Türkiye üçüncülüğü, 1 sunum ödülü ve 1 mansiyon ödülü kazandığını aktaran Köşger, "Bu büyük başarıda emeği geçen tüm eğitim yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi ve sevgili öğrencilerimizi kutluyoruz." ifadelerini kullandı.