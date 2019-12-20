Vali Köşger spor tesislerini inceledi

20.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:47

AYDIN (İHA) –Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı spor tesislerinde incelemelerde bulundu.



Vali Yavuz Selim Köşger, Efeler Pınarbaşı Mesire Alanı'nda bulunan yüzme havuzu ve Kardeşköy Mahallesi'nde bulunan atletizm spor tesislerinde incelemelerde bulundu. Yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Köşger'e, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ile ilçe ve şube müdürleri eşlik etti. - AYDIN

Kaynak: İHA