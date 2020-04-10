Vali Köşger, Polis Teşkilatının 175. yaşını kutladı
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Selim Köşger, Aydın, Polis, Güncel

Vali Köşger, Polis Teşkilatının 175. yaşını kutladı

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Türk Polis Teşkilatının 175. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

10.04.2020 09:27 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:27
Vali Köşger, Polis Teşkilatının 175. yaşını kutladı

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Türk Polis Teşkilatının 175. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Köşger, mesajında; "Gücünü Hak'tan ve Kanunlardan alan Türk Polisi, görevini her zaman fedakarca yapmış, gerektiğinde canını hiçe sayarak ulvi görevlerini yerine getirmiş, toplumumuzun güvenini ve takdirini kazanmıştır. Halkımızın duyduğu bu güveni tüm gayretleri ile devam ettirmektedir.

Bu onurlu görevlerini büyük bir özveriyle ve insan sevgisi ile yerine getirerek Aydın' ın güven ve huzur şehri olmasında mesai mefhumu tanımadan görev alan Emniyet Teşkilatına teşekkürlerimi sunarım.

10 Nisan 1845' te kurulan Emniyet Teşkilatımızın kuruluşunun 175. Yıldönümü dolayısıyla, Şehit olan polislerimizi rahmetle, Gazi polislerimizi ise minnetle anıyorum. Halen görevleri başında hizmet vermekte olan polislerimize görevlerinde üstün başarılar ve ailelerine de sağlık, mutluluk ve esenlikler dileyerek tüm Emniyet Teşkilatının Polis Haftasını kutluyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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