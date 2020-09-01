Vali Köşger Ödemiş ve Beydağ'da incelemelerde bulundu İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ödemiş ve Beydağ ilçelerinde incelemelerde bulundu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ödemiş ve Beydağ ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Ödemiş'te Kaymakam Fatih Aksoy ve Belediye Başkanı Mehmet Eriş'i ayrı ayrı ziyaret eden Köşger, Gölcük Yaylası'nda yaklaşık 4 yıldan bu yana kapalı olan Gölcük Prenses Otel'de incelemede bulundu.

Tarihi Birgi Mahallesi'ni ziyaret eden Köşger, restorasyon çalışmaları süren ve restorasyonu planlanan yapılar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Birgi Çakırağa Konağı'nı gezen Köşger, Ödemiş'in kentin önemli ilçelerinden birisi olduğunu ifade ederek, "Tarihi oldukça eski dönemlere dayanıyor. Ödemiş'in içinde de Birgi çok daha müstesna bir yere sahip. Birgi bölgenin antik dönemden beri önemli merkezlerinden birisi olmuş. Kaymakam ve Belediye Başkanımızdan gerekli brifingleri aldım. Önümüzdeki dönem yapılacak çalışmalar ve faaliyetlerle ilgili beni detaylı bir şeklide bilgilendirdiler. Birlikte inşallah güzel işler yapacağız. Buraların değerinin anlaşılmasına yönelik, dünyaya tanıtılmasına yönelik çalışmalarımız olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bu arada Ödemişli Bedia Akartürk de Vali Köşger ile yemek programında eşlik etti.

Beydağ ilçesine de giden Vali Köşger, burasının kendisi için özel bir yer olduğunu, 27 yıl önce kaymakamlık stajının 3 ayını bu ilçede yaptığını kaydetti.

Kaynak: AA