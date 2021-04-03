Vali Köşger, Kovid-19 tedbirleri konusunda İzmirlilerden sabır istedi Açıklaması
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Vali Köşger, Kovid-19 tedbirleri konusunda İzmirlilerden sabır istedi Açıklaması

Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel
Vali Köşger, Kovid-19 tedbirleri konusunda İzmirlilerden sabır istedi Açıklaması

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında kırmızı kategoride yer alan İzmir'de salgınla mücadele konusunda sabırlı olunmasını, kurallara uyulmasını talep etti.

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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında kırmızı kategoride yer alan İzmir'de salgınla mücadele konusunda sabırlı olunmasını, kurallara uyulmasını talep etti.

Köşger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un ilk kez tespit edildiği 2020 yılının Mart ayından bu yana kent genelinde salgınla etkin şekilde mücadele ettiklerini belirtti.

Salgının geçen yıl kasım ve aralık aylarında olduğu gibi İzmir'de ve tüm ülkede zirve yaptığını hatırlatan Köşger, "Ona müteakip alınan tedbirler vardı. Cumartesi ve pazar sokağa çıkma yasağı getirildi. Saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirildi. Sosyal hareketliliğin ritmi yavaşlatıldı. Direkt bu sahaya etki etti. Türkiye ve İzmir'de rakamlar minimum seviyeye indi. Tedbirler biraz gevşetildi vaka sayıları yeniden yükseldi. Hastalığın sosyal hareketlilik ve temasla arttığı anlaşıldı. Son yapılan uygulamalarda da ortaya çıktı." dedi.

Köşger, Sağlık Bakanlığınca son açıklanan Kovid-19 risk haritasında İzmir'in kırmızı kategoride bulunan çok riskli iller arasında yer aldığını hatırlattı.

Salgınla mücadele aşılanmanın önemli olduğunu vurgulayan Köşger, "Vatandaşlarımız ve esnaflarımız mutlaka Kovid-19 tedbirlerine riayet etsinler. Ağustos ayına kadar devam edecek aşılama süreci var. Ülkenin çoğunluğunun aşılanması gerekir ki ölümcüllüğünün azalması için en azından bulaş hızının düşmesi için. Aşılamanın ve diğer faaliyetlerin belli bir seviyeye ulaşması gerekiyor. O zamana kadar vatandaşlarımız kendi canlarını korusunlar." ifadelerini kullandı.

İzmir genelinde 1 milyon 117 bin aşı uygulandığını aktaran Köşger, en kısa sürede kentin tamamının aşılanacağını söyledi.

Köşger, artan vaka rakamlarına karşın kent genelinde bulunan hastanelerde yoğun bakım yatak kapasiteleri ve solunum cihazlarında yoğunluk yaşanmadığını da ifade etti.

Salgınla mücadele konusunda denetimlerin ara vermeden devam ettiğini dile getiren Köşger, "Kent genelindeki 30 ilçemizde 15 bin görevlimiz denetimlerini sürdürüyor. Özellikle de de hafta sonu yeniden kısıtlama geldi. Bu hafta sonu ve bundan sonra da denetimler artacak. Vatandaşlarımız kurallara uymuyorsa da bunun cezasına katlanacak. Hemşerilerime tavsiyem şu, önümüzde bir yaz sezonu geliyor. Yaz İzmir ve Türkiye için çok güzel bir sezon. Vatandaşlarımıza, yazı güzel ve sağlıklı bir şekilde geçirmeleri için sabretmelerini tavsiye ediyorum, kurallara riayet etsinler." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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