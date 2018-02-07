Vali Köşger, Karpuzlu'da

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Karpuzlu ilçesini ziyaret etti.

Karpuzlu Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Köşger'e Kaymakam Burak Çimşir tarafından brifing verildi.

Köşger, daha sonra Karpuzlu İlçe Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunup İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.

İlçe esnafıyla da bir süre sohbet eden Köşger, Şehit Şenol Akar Ortaokulu'nda yapılan Şehit Polis Nedip Cengiz Eker Z Kütüphanesi'nin ve Vakıfbank İlkokulu Z Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.