Vali Köşger, İzmir'de meydana gelen depremlere ilişkin kendilerine olumsuz ihbar ulaşmadığını bildirdi
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Vali Köşger, İzmir'de meydana gelen depremlere ilişkin kendilerine olumsuz ihbar ulaşmadığını bildirdi

Vali Köşger, İzmir'de meydana gelen depremlere ilişkin kendilerine olumsuz ihbar ulaşmadığını bildirdi
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, merkez üssü Menderes ilçesi olan 4,3 ve 4,2 büyüklüğündeki depremlere ilişkin kendilerine şu ana kadar olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını söyledi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, merkez üssü Menderes ilçesi olan 4,3 ve 4,2 büyüklüğündeki depremlere ilişkin kendilerine şu ana kadar olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını söyledi.

Vali Köşger, AA muhabirine, İzmir'in Menderes ilçesinde bugün 4,3 ve 4,2 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldiğini hatırlattı.

Depremin ardından ekiplerin hemen yönlendirildiğini belirten Köşger, "Şu ana kadar olumsuz, can ve mal kaybına ilişkin herhangi bir bize intikal etmiş bilgi yok." dedi.

Köşger, bölgeye tarama amacıyla AFAD ekiplerinin yönlendirildiğini de sözlerine ekledi.

Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki ise ilçede olumsuz bir durumun olmadığını, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla görüşmeyi sürdürdüklerini bildirdi.

Vali Köşger, İzmir'de meydana gelen depremlere ilişkin kendilerine olumsuz ihbar ulaşmadığını bildirdi
Vali Köşger, İzmir'de meydana gelen depremlere ilişkin kendilerine olumsuz ihbar ulaşmadığını bildirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 184,78 Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86 oldu.
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Vali Köşger, İzmir'de meydana gelen depremlere ilişkin kendilerine olumsuz ihbar ulaşmadığını bildirdi - Haberler
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