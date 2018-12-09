Vali Köşger; "İnsanlığın Gözü Önünde Her Türlü İnsan Hakkı İhlali Yaşanmaktadır"

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, "Dünyanın birçok bölgesinde ve insanlığın gözlerinin önünde en temel insan hakkı olan yaşama hakkı başta olmak üzere her türlü insan hakkı ihlali yaşanmaktadır" dedi.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Vali Köşger; "Hak ve özgürlüklerin eşitlik temelinde ve ayrımcılık yapılmadan tüm bireyler için geçerli olduğunu dünya milletlerinin ortak girişimiyle kayıt altına alan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulü hiç şüphesiz Birleşmiş Milletlerin en büyük başarılarından birisidir. Evrensel Beyanname'nin açtığı yolda hak ve özgürlüklerin korunup, geliştirilmesi için yürütülen mücadelede yetmiş yıl içinde kayda değer ilerlemeler sağlanmıştır. Medeni ve siyasi hakların yanı sıra, ekonomik ve sosyal hakların tanınıp benimsetilmesine, ırkçılık ve her türlü ayrımcılıkla mücadele edilmesine, kadın ve çocuk haklarının korunup geliştirilmesine, işkence ve kötü muamelenin ortadan kaldırılmasına, engellilerin ve göçmenlerin haklarının güvence altına alınmasına dair uluslararası hukuk belgelerinin birçoğunun kaynağı, BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'dir. İnsan haklarının dünyadaki her birey bakımından hayatın doğal gerçeği haline getirilmesi hedefine ulaşılıncaya kadar bu alandaki çabaları devam ettirmek tüm ulusların ortak görevi olmaya devam edecektir" dedi.

"Bu gün maalesef, dünyanın birçok bölgesinde ve insanlığın gözlerinin önünde en temel insan hakkı olan yaşama hakkı başta olmak üzere her türlü insan hakkı ihlali yaşanmaktadır. Ne yazık ki bu trajediye ülkemiz ile beraber birkaç ülke haricinde seyirci kalınmaktadır" diyen Vali Köşger, mesjında şu ifadelere yer verdi: "Ülkemiz, hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesine yönelik uluslararası çalışmalarda her zaman öncü ülke olmuştur. İnsan haklarının evrenselliğinin muhafazası ülkemizin ulusal ve uluslararası alanda konuya bakışının vazgeçilmez temel unsurudur. Uluslararası insan hakları standartlarının herkes için geçerli kılınmasının önünde duran engellerin ortadan kaldırılmasına dair çabalarda Ülkemiz lider, güvenilir bir ortak ve örnek bir uygulayıcı olmayı sürdürecektir.

Ülkemiz bu anlayışla, geçmişte olduğu gibi bugün de, demokrasi, insan hakları, saydamlık, kadın-erkek eşitliği gibi ortak değerlerimizin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasına; ırkçılık, hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı ile her türlü etnik-dini ayrımcılık ve aşırılıkla mücadele edilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla devam ettirecektir" - AYDIN