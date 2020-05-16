Vali Köşger'in 19 Mayıs mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Köşger'in 19 Mayıs mesajı

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger " 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" nın 101.yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Köşger'in 19 Mayıs mesajı
16.05.2020 09:32 | Son Güncelleme: 16.05.2020 09:32

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger " 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" nın 101.yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Köşger mesajında, "Milletimizin tarihte eşi benzeri görülmemiş kahramanlık destanları yazarak gerçekleştirdiği Milli Mücadelenin sembol günü olan "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı"nın 101. yıldönümünü kutlamanın gururu ve heyecanı içindeyiz. Bunu sizlerle paylaşmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkışı, milletimizin maküs talihini değiştiren, tarihi ve stratejik bir girişim olduğu gibi, Cumhuriyet tarihimizin başlangıcı ve aynı zamanda Milletimiz ve ülkemiz için, büyük bir geleceğe doğru atılan ilk adımdır.

Yok edilmek istenen Yüce Milletimizin, büyük kahramanlıklar göstererek gerçekleştirdiği İstiklal Savaşı'nın, Aziz Milletimiz ve dünya tarihi açısından en önemli sonucu, bağımsızlığın sağlanması ile birlikte milli egemenliğe dayanan evrensel değerleri benimsemiş, modern bir devletin kurulması olmuştur.19 Mayıs'ta başlayan süreç, Cumhuriyet'in ilanının ardından, çağını aşan bir vizyonla, kapsamlı değişimler ve büyük reformlarla kesintisiz bir şekilde devam etmiştir. Büyük bir azimle, birlik ve dayanışma içinde gösterilen gayretler ve hayata geçirilen hamleler, Türkiye Cumhuriyeti'nin her alanda gelişmesinin önünü açmıştır.

Türkiye Cumhuriyetinin geride kalan yılları tam olarak bir uygarlık öyküsüdür. Büyük Önder'in gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesini aşma hedefinin; ekonomik gelişmenin Anadolu'nun her bölgesine yayılması, ulaşımın otoyollar ve hızlı tren seviyesine ulaşması, siyasette, eğitimde, sanatta ve hayatın her alanında kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, hukukta evrensel değerlere ulaşılması ve hukukun üstünlüğünün hakim kılınması, insan hakları ve örgütlenme hakkının en üst düzeyde kullanılması ve kişi özgürlüğüne dayalı çoğulcu demokrasinin uygulanması şeklinde gerçekleştiğini hep birlikte görmekte ve yaşamaktayız. Bugün için görevimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, birliğini ve bütünlüğünü esas almak kaydıyla, küreselleşme sürecini doğru tanımlayıp konumumuzu iyi belirleyerek, ulusal çıkarlarımızı en üst düzeyde korumak, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına dayalı demokrasimizi daha ileri bir seviyeye taşımak, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden bölgemizde ve dünyada gelişmiş ülkeler seviyesini aşmak olmalıdır.

İstiklal mücadelemizin sembol günü olan bu günün, istikbalimizin sembolü olan gençlerimize armağan edilmesi, gençlik ve spor bayramı olarak ilan edilmesi de son derece anlamlıdır. Bunun ne kadar doğru olduğunu gençlerimiz, 15 Temmuz günü bizzat ve kimseden çekinmeden milletin kaderine sahip çıkarak göstermiştir. Sevgili gençler, sizden önceki nesiller inançla çalışarak sizlere büyük bir miras bırakmışlardır. Milletimizin umut kaynağı sizlerin, bunun anlam ve öneminin idraki içinde olduğunuzdan şüphe duymuyorum. Geleceğin devlet yöneticileri, siyasetçileri, eğitimcileri, bilim adamları, sanatçıları ve diğer meslek temsilcileri olarak ülkemizi, bilimde, fende, ekonomide, uluslararası ilişkilerde, kültür ve sanatta, eğitimde, sporda elde edeceğiniz başarılarla taçlandıracağınıza yürekten inanıyorum.Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran Koronavirüs salgınına karşı ülkemiz genelinde mücadele tüm alanlarda başarıyla sürdürülmektedir. Bu zor günleri, Devletimiz, Hükümetimiz ve Milletimizle birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Bizlere düşen ise, her zaman meydanlarda kutladığımız bayramımızı gelecek yıllarda yine aynı heyecan ve coşkuyla kutlayabilmemiz için alınan tedbirlere hep birlikte uymaktır.Bu duygu ve düşüncelerle Aydınlı hemşerilerimizin bayramını kutluyor, başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Haber
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Son Dakika: BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL para cezası kesti Haber
Son Dakika: BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL para cezası kesti
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek Haber
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke Haber
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
Gözaltına alınan 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Haber
Gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor Haber
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Koronavirüs korku ölçeği araştırması: Kadınlar, erkeklerden daha fazla korkuyor
Koronavirüs korku ölçeği araştırması: Kadınlar, erkeklerden daha fazla korkuyor
Günlük burç yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar
UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar
İstanbul'da ısınan hava sonrasında sahillere akın eden vatandaşlar, koronavirüs önlemlerine uymadı
İstanbul'da ısınan hava sonrasında sahillere akın eden vatandaşlar, koronavirüs önlemlerine uymadı
RTÜK Başkanı: Sevda Noyan'a verilecek ceza darbecileri sevindirecek bir ceza olmamalı
RTÜK Başkanı: Sevda Noyan'a verilecek ceza darbecileri sevindirecek bir ceza olmamalı
İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu
İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu
Bakan Koca, artan yeni vaka sayısından sonra uyardı: Yeni hayat tarzımız maske ve sosyal mesafe
Bakan Koca, artan yeni vaka sayısından sonra uyardı: Yeni hayat tarzımız maske ve sosyal mesafe
Saldırıda yetim kalan bebekleri emziren Afgan kadın, görenlere duygu dolu anlar yaşattı
Saldırıda yetim kalan bebekleri emziren Afgan kadın, görenlere duygu dolu anlar yaşattı
Harry Kane, eski takımı Leyton Orient'e sponsor oldu
Harry Kane, eski takımı Leyton Orient'e sponsor oldu
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den müjdeli haber: Sıcaklıklarda virüsün bulaşması zorlaşacak
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den müjdeli haber: Sıcaklıklarda virüsün bulaşması zorlaşacak
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu
MHP Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, yasağa rağmen muhtarlarla iftarda buluştu
MHP Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, yasağa rağmen muhtarlarla iftarda buluştu
Sokakta top oynayan gençler, polisin gelmesiyle koşarak evlerine kaçtı
Sokakta top oynayan gençler, polisin gelmesiyle koşarak evlerine kaçtı
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
İstanbul'da görüntü değişmedi: Bu kez Sancaktepe'de sosyal mesafe hiçe sayıldı
İstanbul'da görüntü değişmedi: Bu kez Sancaktepe'de sosyal mesafe hiçe sayıldı
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
80 yaşındaki kadını dolandıran şüphelileri, dövme detayı ele verdi
80 yaşındaki kadını dolandıran şüphelileri, dövme detayı ele verdi
Veresiye borçlarını ödeyen hayırsever, marketin camına pankart astırdı
Veresiye borçlarını ödeyen hayırsever, marketin camına pankart astırdı
Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı
Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı
Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri: Futbolcuların testi negatif ama eşleri AVM'de geziyor, bunlar nasıl profesyonel?
Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri: Futbolcuların testi negatif ama eşleri AVM'de geziyor, bunlar nasıl...
Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi
Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Burcu Esmersoy Şahan Gökbakar Jennifer Lopez Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ivan Obradovic Bülent Korkmaz Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Aydın Ali Koç Instagram İngiltere
Şu an buradasınız: Vali Köşger'in 19 Mayıs mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 09:45:22. #1.15#
title